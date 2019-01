Winter-Chaos in Oberbayern: S-Bahn kracht in Räumfahrzeug und entgleist

Wetter extrem in Oberbayern: Seit Tagen schneit es an den Alpen. Nun sorgte noch ein Unfall mit einem Räumfahrzeug für weitere Behinderungen.

Erding - Absolutes Schnee-Chaos in Oberbayern: Schulen fallen aus, die Räumdienste kommen nicht hinterher und es hört einfach nicht auf weiter und weiter zu rieseln. In einem News-Ticker berichtet Merkur.de* von der Wetterlage in Oberbayern.

Ausgerechnet in dieser angespannten Situation kam es dann am Donnerstagmorgen noch zu einem unglücklichen Unfall in Erding. Eine S-Bahn krachte in ein Räumfahrzeug! Der Zug entgleiste, der Bahnhof musste gesperrt werden.

Fahrer merkte zu spät, dass sich die Schranken schlossen

Das Räumfahrzeug hatte im Gleisbereich der Bahnhofsschranke die Schienen gesäubert. Dabei bemerkte der Fahrer offenbar zunächst nicht, dass sich die Schranken schlossen und sich eine S-Bahn der Linie S2 aus München kommend näherte. Mehr Informationen zu dem Unfall und weitere Fotos finden Sie hier auf Merkur.de*.

