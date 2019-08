Die Polizei in Erbach sucht nach der 15 Jahre alten Melissa. Sie wollte zur Schule, kam dort aber nie an.

Erbach – Die Polizei ein Erbach sucht aktuell nach der 15 Jahre alten Melissa Lange. Sie lebt seit einigen Wochen in einer Wohngruppe einer Jugendeinrichtung in Erbach. Zuletzt wurde sie am Dienstag (13.08.2019) in der Einrichtung gesehen, bevor sie sich auf den Schulweg nach Bad König machen wollte. Sie kam dort aber nie an.

Erbach: Melissa (15) wird vermisst

Die Jugendliche ist 1,66 Meter groß und schlank. Ihre schulterlangen Haare sind von dunkelblonder Farbe. Auffällig ist die Zahnspange am Ober- und Unterkiefer. Melissa trug zuletzt eine schwarze Jeanshose, ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil sowie schwarze Nike Schuhe.

Vermisste Melissa: Polizei bittet um Mithilfe

Sie hat Kontakte nach Köln und Fulda. Dort gab es bislang jedoch kein e neuen Erkenntnisse über ihren derzeitigen Aufenthaltsort. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach unter der 06062 / 9530 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Diese Artikel auf op-online.de* könnten Sie auch interessieren:

Wo ist die 14-jährige Leonie aus Dieburg? Seit einer Woche ist das Mädchen verschwunden, jetzt weitet die Polizei die Suche aus.

Großeinsatz in Dieburg: Ein Feuer hält Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Atem. War es Brandstiftung?

Im Odenwald hat ein Mann versucht, ein Wespennest auf eigene Faust zu beseitigen. Mit den Folgen hatte er nicht gerechnet.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Mann will Wespennest mit Bunsenbrenner beseitigen – das geht gehörig schief

Feuer löst Großeinsatz in Dieburg aus – war es Brandstiftung?

Wo ist Leonie aus Dieburg? 14-Jährige ist immer noch verschwunden