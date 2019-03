Frau schaut zuhause TV - dann erlebt sie eine böse Überraschung

Eine Frau sitzt gemütlich zuhause vor ihrem Fernseher, plötzlich steht ein Mann vor ihr.

Eppstein - Sie schaute gerade gemütlich zuhause Fernsehen, dann erlebte eine Frau aus Eppstein (Main-Taunus-Kreis in Hessen) plötzlich eine böse Überraschung.

Frau schaut in ihrer Wohnung TV, plötzlich steht ein Mann vor ihr

Eine Seniorin aus Eppstein schaute am Montagabend in ihrer Wohnung Fernsehen, als auf einmal ein fremder Mann vor ihr stand. Er gehörte zu einer Gruppe mehrerer bislang unbekannter Täter, die zunächst die Kellertür zu ihrem Haus aufbrachen und somit in die Innenräume gelangten. Auf der Suche nach Schmuck und Geld überraschte ein Täter plötzlich die Frau, die sich in diesem Moment dem Fernsehprogramm widmete.

Offenbar war der Täter mindestens genauso überrascht wie die alte Dame und flüchtete nach der Begegnung mit leeren Händen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

