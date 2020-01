Schulbus stürzt Hang hinab: Zwei Kinder getötet - mehrere Kinder schwer verletzt 

Schweres Schulbus-Unglück in Eisenach. Mehr als 20 Kinder stürzen in dem Bus einen Hang hinab, zwei von ihnen wurden dabei getötet.

Ein schweres Unglück ereignete sich am frühen Morgen in Eisenach.

Ein Schulbus stürzte einen Hang hinab.

Zwei Kinder wurden dabei getötet.

Update, 10.25 Uhr: Wie der MDR nun unter Berufung auf das Landratsamt erfahren haben will, wurde auch der Busfahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der nahegelegenen Schule wurde demnach ein Krisenintervensionszentrum eingerichtet. Dort kümmern sich Seelsorger um die nicht verletzten Kinder und deren Angehörige. Viele Eltern sollen mittlerweile ihren Kindern in der Schule beistehen.

Update, 9.56 Uhr: Bei dem schweren Schulbusunfall nahe Eisenach wurden zwei Kinder getötet. Das teilte das Landratsamt des Wartburgkreises mit. 20 weitere Kinder und der Busfahrer sollen bei dem Unglück verletzt worden sein.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow äußerte sich über Twitter zu dem Unglück. „Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen“, erklärt Ramelow.

Mit großer Bestürzung erreicht mich die Nachricht vom tragischen Schulbusunfall in Berka/Werra. Zwei tote Schulkinder sind zu beklagen und ich trauere mit den Eltern und Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung und den Eltern wollen wir beistehen. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020

Ursprungsmeldung vom 23. Januar, 9.31 Uhr: Eisenach - Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Morgen, gegen 7.30 Uhr, in Berka vor dem Hainich bei Eisenach, ein Schulbus stürzte einen Hang hinab. Zum Unglückszeitpunkt saßen mehr als 20 Kinder in dem Bus. Die Unglücksursache ist noch unklar, doch soll die Straße eisglatt gewesen sein.

Wie die Polizei gegenüber dem MDR bestätigte, rutschte der Bus in einen wassergefüllten Graben. Dabei soll ein Kind unter dem Bus eingeklemmt worden sein. Demnach sollen die unverletzten Kinder den Bus mittlerweile verlassen haben und in die Grundschule des Ortes gebracht worden sein. Die Polizei bestätigte dabei ebenfalls, dass in der Region starker Nebel herrschte. Als Ziel hatte der Schulbus offenbar die Grundschule Berka.

Polizeisprecherin Alexandra Hoodt erklärte gegenüber Bild: „Nach bisherigen Angaben wurden mehrere Kinder schwer verletzt.“ Ob es Todesopfer gibt, ist demnach noch nicht klar.

