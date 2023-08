Unvermeidbar? 46-Jähriger fährt Fußgängerin an

Kurioser Fall

Ein Verkehrsunfall auf einer Landstraße wird vor Gericht verhandelt. Das Urteil überrascht.

Ein Mann fährt auf einer Landstraße mit seinem Auto eine Frau an. Dabei wird die 40-Jährige schwer verletzt. Bei der Gerichtsverhandlung beteuert der Autofahrer aber seine Unschuld. Lesen Sie dazu mehr:

Ein folgenreicher Verkehrsunfall ist am Amtsgericht Ellwangen (Ostalbkreis) verhandelt worden. Auf der Anklagebank: ein 46-Jähriger selbstständiger Kaufmann. Er hatte im Juli 2022 eine 40-jährige Frau mit seinem VW Polo angefahren. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. In der Verhandlung betonte der Mann, dass er an dem Tag praktisch keine Chance hatte, diesen Unfall zu vermeiden. Richter und Staatsanwältin nahmen dem Mann das durchaus ab. Trotzdem muss der 46-Jährige jetzt zahlen. Wie das Urteil zustande kam, verrät die Schwäbische Post.