Ecstasy aus dem Darknet: 13-Jähriger stirbt nach Drogenkonsum

Tod nach Drogenkonsum

Ecstasy-Konsum: 13-Jähriger stirbt in Tübinger Krankenhaus.

In der Nacht auf Montag starb ein 13-jähriger Junge nach der Einnahme einer Ecstasy Tablette in einem Krankenhaus in Tübingen. Die Tablette hatte er von einem 15-Jährigen der sie möglicherweise im Darknet erwarb.