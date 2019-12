Junge Mutter seit Monaten vermisst: Jetzt wurde Frauenleiche in Wald gefunden - schrecklicher Verdacht

Seit Anfang September wurde eine junge Frau aus Duisburg vermisst. Jetzt wurde sie tot aufgefunden. Die Polizei hat einen schrecklichen Verdacht.

Seit September wird die 26-jährige Mine O . vermisst.

. vermisst. Die Duisburgerin hat sich seitdem bei niemandem gemeldet.

hat sich seitdem bei niemandem gemeldet. Nun gibt es einen schrecklichen Verdacht.

Duisburg - Wo ist Mine O.? Diese Frage beschäftigte die Ermittler in Duisburg in den vergangenen Wochen und Monaten. Nun scheint es Klarheit zu geben: Eine junge Frau wurde in einem Wald aufgefunden - tot. Laut Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um die vermisste 26-Jährige handelt.

Seit dem Abend des 7. September wurde die 26-jährige Mutter eines fünfjährigen Sohnes vermisst. Auffällig: Die Duisburgerin hat ein Nasenpiercing und am linken Handgelenk ist der Name ihres Ehemanneseintätowiert, wie ein Polizei-Sprecher in der Vermisstenmeldung erklärte. Ihr 28-jährige Gatte wurde nun vorläufig festgenommen. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mine O.: Vermisste Duisburgerin tot aufgefunden

Der Ehemann hatte im September noch angegeben, dass seine Frau bei einer Freundin übernachten wollte. Ermittlungen der Polizei ergaben dann aber, dass diese Freundin bereits seit längerer Zeit nicht mehr in Deutschland lebt.

Seit diesem Tag hat Mine O. sich weder bei ihrer Familie noch bei Freunden gemeldet. Nun scheint es traurige Gewissheit zu geben. Nach Angaben der Ermittler wurde jetzt eine Garage untersucht, die dem Ehemann zuzuordnen war. Dort habe man Spuren gefunden, die dazu führten, dass man den 28-Jährigen vorläufig festnahm.

Mine O.: Polizei findet die Leiche - Grabungen in Duisburger Waldstück

Im Verhör gab er offenbar einen Hinweis auf die Stelle im Wald. Nach Informationen der Bild wurde die Leiche bereits Ende November gefunden - in einem Waldstück in Duisburg-Untermeiderich, in der Nähe einer Schule.

Laut Bild ist das Gelände umzäunt, der Zugang sei für die Beamten nicht einfach gewesen. Spaziergänger oder Hunde hätten die Leiche also ebenfalls nicht zufällig finden können. Am Ende mussten die Polizisten den Zaun aufschneiden, um mit den Grabungen beginnen zu können. Dort machten sie dann die schreckliche Entdeckung. Zu einem Motiv gab es zunächst keine Hinweise. Die Leiche soll am Freitag obduziert werden. Die Verhöre des Verdächtigen dauern an.

Wie tz.de* berichtet, wurde auch in der Nähe von München eine tote Frau in einem Waldstück gefunden. In Bayern werden außerdem eine Jugendliche und ihre Mutter seit Monaten vermisst. Die Polizei hofft in diesem Fall weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung.

akl/dpa