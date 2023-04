Nach Attacke in Duisburg: Fitnessstudio-Angreifer festgenommen

Von: Johanna Werning

Teilen

Nach der Attacke im Fitnessstudio hat die Polizei Duisburg nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 26-Jährigen.

Duisburg – Fünf Tage nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt am Dienstag ist nun ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Zugriff erfolgte in der Nacht zum Sonntag. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 26-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Attacke im Duisburger Fitnessstudio: Das ist passiert ► Am Dienstagabend, 18. April, wurden vier junge Männer mit einer Hieb- beziehungsweise Stichwaffe in einem John-Reed-Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt schwer verletzt. Die genauen Hintergründe zu Tat sind weiterhin unklar. ►Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich die Attacke gezielt gegen einen 21-Jährigen gerichtet haben. Das Opfer schwebt weiter in Lebensgefahr. ►Von drei weiteren Opfern, die nicht direktes Ziel des Angriffs gewesen sein sollen, seien zwei 24-Jährige weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr. Lediglich ein 32-jähriger Verletzter habe bislang aus der Klinik entlassen werden können.

Nach Attacke in Duisburg: Fitnessstudio-Angreifer festgenommen

Nach der Attacke im Duisburger Fitnessstudio hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen (Symbolbild). © Christoph Reichwein/dpa

„Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei haben mit Unterstützung von Spezialeinheiten in der Nacht zu Sonntag um 0:05 Uhr den mutmaßlichen Täter des Angriffs im Fitnessstudio in seiner Wohnung in der Duisburger Altstadt festgenommen“, so Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag.

Zwei Männer hatten sich gemeinsam am Samstagnachmittag (22. April) an die Polizei gewandt. „Sie gaben konkrete Hinweise zu dem Tatverdächtigen, den sie auf den Bildern der Öffentlichkeitsfahndung erkannt haben.“ Der Verdächtige werde nun an diesem Montag dem Haftrichter vorgeführt, heißt es weiter.

Nach dem Verdächtigen war bereits seit Freitag – auch mit Fotos aus einer Überwachungskamera – gefahndet worden. „Wer den Tatverdächtigen sieht, sollte umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 verständigen und den Mann nicht ansprechen“, so die Polizei im Rahmen der Fahndung.

Attacke im Duisburger Fitnessstudio: SEK findet Messer in Wohnung des Tatverdächtigen

„Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen, der im April 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt hat, der bewilligt worden war“, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Der Mann ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Polizei hat in seiner Wohnung zwei Messer sichergestellt, die als mögliche Tatwaffe infrage kommen könnten. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Motiv des Angriffs dauern an“, heißt es weiter.

Attacke im Duisburger Fitnessstudio: Mehrere Schwerverletzte, ein Mann weiterhin in Lebensgefahr

SEK-Einsatz in Duisburg: Attacke in Fitnessstudio Fotostrecke ansehen

Bei dem Angriff am Dienstagabend waren vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt worden. Der 21-Jährige, gegen den sich die Attacke nach derzeitigem Ermittlungsstand gezielt gerichtet haben soll, schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Von drei weiteren Opfern, die nicht direktes Ziel des Angriffs gewesen sein sollen, seien zwei 24-Jährige weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr. Lediglich ein 32-jähriger Verletzter habe bislang aus der Klinik entlassen werden können, so die Polizei weiter. Ob sie Zufallsopfer waren, blieb zunächst unbeantwortet. (jw)