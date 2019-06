Massenstreit: Hunderte Badegäste umzingeln Familie - Freibad muss geräumt werden

Großer Polizeieinsatz

+ © dpa / Gerhard Berger Im Rheinbad ist es zu einem Streit mit mehreren Hundert beteiligten Badegästen gekommen. Die Polizei rückte am Samstag mit Dutzenden Beamten an und versuchte zu schlichten. © dpa / Gerhard Berger

In Düsseldorf kam es zu einem ungewöhnlichen Polizei-Einsatz in einem Freibad: Hunderte Badegäste beteiligten sich an einem Streit mit einer einzelnen Familie. Das Schwimmbad wurde geräumt.