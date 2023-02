„Druck auf Arbeitgeber notwendig“: ver.di kündigt für Anfang März Warnstreiks im ÖPNV an

Von: Daniel Hagen

Teilen

Streikende halten bei einer Demonstration ein Transparent mit der Aufschrift „Wir streiken“ in die Höhe. Die Gewerkschaft Verdi weitet den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst bundesweit aus. © Uwe Anspach/picture alliance/dpa

Die Gewerkschaft ver.di ruft für Freitag zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. Sechs Bundesländer sind davon betroffen. Lesen Sie hier, was bislang dazu bekannt ist:

Mehr zum Thema ver.di kündigt für Freitag Warnstreiks im ÖPNV an – auch BW und RLP betroffen

Pendler müssen jetzt ganz stark sein. Nachdem die zweite Verhandlungsrunde am 22/23. Februar gescheitert ist, hat die Gewerkschaft ver.di jetzt zu Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag (3. März) soll durch Arbeitsniederlegungen in sechs Bundesländern der öffentliche Nahverkehr lahmgelegt werden. Zeitgleich finden zudem Aktionen mit Fridays fo Future statt.

HEIDELBERG24 berichtet, was der Grund für den Warnstreik von ver.di ist und welche Bundesländer betroffen sind.

„Druck auf Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes notwendig“, heißt die Überschrift der Pressemitteilung, die ver.di am Dienstag (28. Februar) verschickt. Zuvor habe man für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen ein „indiskutables“ Angebot erhalten. (dh)