Junge (6) wird von Auto angefahren und stirbt kurz darauf: Polizei äußert furchtbaren Verdacht

Dresden - Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend in Dresden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen erklärt, wurde bei dem Unfall ein sechsjähriger Junge so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen sei. Wie die Polizei weiter berichtet, bestehe gegen einen 31-jährigen Mann sowie einen 23 Jahre alten Autofahrer auf der Nebenfahrbahn der Verdacht eines illegalen Rennens.

Dresden: Kind stirbt bei Verkehrunfall - Polizei ermittelt wegen Verdachts auf illegales Rennen

Demnach hatte der Junge am Samstagabend die Straße von einem Grünstreifen aus überquert. In diesem Moment habe der 31 Jahre alte Autofahrer mit seinem Wagen das Kind erfasst. Der sechsjährige Junge sei durch den Aufprall gegen eine Bushaltestelle geschleudert worden. Obwohl das Kind umgehend notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, erlag der Junge seinen schweren Verletzungen.

Wie Bild berichtet, soll sich das Unglück mitten im Zentrum der Stadt ereignet haben. Die beiden Männer sollen mit einem Mercedes und einem BMW unterwegs gewesen sein. Beide Autos waren mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs“, bestätigte Polizeiführer Lutz Milker gegenüber Bild. Wie das Blatt weiter berichtet, soll, laut Polizeisprecher Lukas Reumund, nun gegen den Mercedesfahrer „wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ ermittelt.

Dresden: Wurde ein Junge bei einem illegalen Rennen totgerast?

Wie die Polizei weiter berichtet, werde nun geprüft, ob zum Unfallzeitpunkt drei Kinder über die Straße gerannt seien. Hinweise erhoffe sich die Polizei nun von Zeugen. Von den beiden Autofahrern beschlagnahmte die Polizei noch am Abend den Führerschein.

