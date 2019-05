Frau (26) klettert nachts mit Mann auf Güterwaggon - Aktion nimmt tragisches Ende

Eine 26-Jährige ist in Dresden nachts gemeinsam mit einem Mann auf einen Güterwaggon geklettert. (Symbolbild)

Eine 26-Jährige ist in Dresden nachts gemeinsam mit einem Mann auf einen Güterwaggon geklettert. Die Aktion nahm ein trauriges Ende.

Dresden - In Dresden ist eine 26-jährige Frau auf das Dach eines Güterwaggons geklettert und hat einen tödlichen Stromschlag erlitten. Ihr 28 Jahre alter Begleiter kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Dresden: Frau und Mann von Stromschlag getroffen

Die beiden kletterten demnach in der Nacht zum Freitag auf das Dach des Güterwaggons. Durch die Oberleitung wurde ein Stromschlag ausgelöst, der die Frau und den Mann traf. Die Bundespolizei warnte, es komme immer wieder zu solch tragischen Unfällen, oft mit tödlichem Ausgang. Die Stromstärke der Oberleitungen werde unterschätzt und es könne auch ohne direkten Kontakt zu einem Überschlag kommen.

