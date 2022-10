Dresden: Scharfe Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden – Evakuierung läuft

Von: Martina Lippl

Teilen

Weltkriegsbombe in Dresden: 3.000 Menschen müssen Häuser vor Entschärfung verlassen. © Daniel Schäfer/dpa

Eine scharfe Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg ist am MIttwoch in Dresden entdeckt worden. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Jetzt soll die 250-Kilo-Bombe entschärft werden.

Dresden – Die Evakuierung in Dresden rund um den Fundort der Weltkriegsbombe hat am Donnerstagmorgen (6. Oktober) begonnen. 3.300 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Sie müssen bis 9.00 Uhr selbstständig den Sperrkreis verlassen, wie die Polizei mitteilte. Notunterkünfte stehen bereit.

Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind bereits vor Ort, teilte die Stadt Dresden mit. Die Fliegerbombe amerikanischer Bauart stamme aus dem 2. Weltkrieg und sei bereits eingehend untersucht worden. Der Kopfzünder der Bombe sei erheblich deformiert. Die Entschärfung ist laut der Stadt mit einer „Wasserschneidanlage“ geplant.

Dresden: Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg auf Baustelle entdeckt

Bei Bauarbeiten in Dresden Friedrichstadt war am Mittwoch ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich um eine scharfe 250-Kilogramm-Bombe handelt.

In Deutschland werden bei Bauarbeiten regelmäßig Bomben entdeckt. Es sind Relikte aus dem 2. Weltkrieg. In Italien legte die Dürre im Sommer eine 450 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Italien frei. (ml)