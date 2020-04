Drei Tote in Hattersheim gefunden

In Hattersheim wurden drei männliche Leichen gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Hattersheim - In Hattersheim wurden am Freitagnachmittag drei tote Männer gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Der Täter soll sich nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei unter den Toten befinden. Zwei Männer wurden im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim gefunden. Ein weiterer Toter wurde auf dem Gebiet der Stadt Kelsterbach bei der Eddersheimer Schleuse aufgefunden. Auch ein Sondereinsatzkommando war im Einsatz.

Tote in Hattersheim standen im Bezug zueinander

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei klar, dass eine Vorbeziehung zwischen den drei Toten bestanden habe, erklärte ein Polizeisprecher. In welcher Art von Beziehung die drei Personen zueinander gestanden haben, sei aber noch nicht klar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Am Freitagabend dauerten die kriminaltechnischen Untersuchungen des Tatorts noch an. Es wurde eine Spurensicherung durchgeführt und der weitere Tathergang ermittelt. Die Polizei kündigte an, noch am Abend eine Mitteilung zu den Geschehnissen zu veröffentlichen.

