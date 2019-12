Unfall mit vier Toten und mehreren Schwerverletzten auf der B3 bei Dransfeld: "Ein reines Trümmerfeld"

Fünf Fahrzeuge sind am Samstagabend auf der B3 bei Dransfeld kollidiert: Vier Menschen überlebten den Unfall nicht, weitere Beteiligte wurden schwer verletzt - die Straße voll gesperrt.

Schwerer Unfall bei Dransfeld am Samstagabend

Fünf Fahrzeuge sind kollidiert - es gab vier Tote und mehrere Schwerverletzte

Aktuell wird die Unfallursache ermittelt

Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang von Dransfeld in Richtung Göttingen. Vier Pkws und ein Kleintransporter sind kollidiert. Die traurige Bilanz: Vier Tote und mehrere Schwerverletzte.

Unfall mit vier Toten bei Dransfeld: Polizei ermittelt mit einem speziellen Fotoverfahren

Die Schwerverletzten wurden bereits gerettet und in Krankenhäuser gebracht. Die Leichen wurden noch nicht geborgen. Wie der Unfall genau passierte versucht die Polizei aktuell zu ermitteln. Die Beamten sowie ein Gutachter sind vor Ort und ermitteln mit einem besonderen Fotoverfahren - die Unfallstelle wird dabei so fotografiert, dass im Anschluss eine 3D-Rekonstruktion erstellt werden kann.

Unfallursache ist noch vollkommen unklar

+ © Stefan Rampfel Die Unfallursache ist noch vollkommen unklar. Fest steht nur, dass Straßenglätte keine Rolle gespielt hat, die Straßen sind trocken. Allerdings ereignete sich der Unfall auf einer Straßenkuppe - vermutet wird derzeit, dass ein Überholmanöver schiefgelaufen ist.

Die Toten saßen in zwei der fünf am Unfall beteiligten Fahrzeugen - in einem Wagen starb eine Person, in einem anderen wurden drei Insassen tödlich verletzt. Die Identität der Toten und Verletzten ist noch nicht geklärt - die Angehörigen konnten deshalb auch noch nicht informiert werden.

B3 zwischen Dransfeld und Göttingen noch voll gesperrt

Vor Ort sind die Feuerwehren aus Dransfeld und Hann.Münden, die Berufsfeuerwehr Göttingen, mehrere Notärzte und Rettungswagen.

Aktuell ist für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Aufräumarbeiten die Bundesstraße in Richtung Göttingen voll gesperrt - die Sperrung wird auch noch einige Stunden andauern.

Wir berichten weiter.