Dortmunder DEW21 geht ins „Metaverse“ – was Kunden davon haben

Von: Dennis Liedschulte

Kunden der DEW21 können in Dortmund bald ins Metaverse wechseln, um Servicetermine zu bekommen. © Markus Rinke/Imago; DEW21

Dortmunder DEW21 ist mit einem Servicecenter im „Metaverse“. Was können Kunden von diesem Schritt erwarten? Hier mehr lesen:

VR-Brille auf und einen Termin irgendwo in der Stadt wahrnehmen, ohne in die Stadt zu gehen. Hört sich erst einmal kurios an.

Wie RUHR24 berichtet, könnte das aber bald in Dortmund bei den Stadtwerken DEW21 im Metaverse wahr werden.

Zumindest haben die Stadtwerke ein Pilotprojekt eines Metaverse gestartet, um Kunden zum einen das neue Servicecenter schonb einmal digital zu zeigen und zum anderen zu zeigen, was in Zukunft eventuell möglich ist.