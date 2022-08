Dortmund: Neuer Shop auf Westenhellweg bietet süße Raritäten

Von: Dennis Liedschulte

So sieht es aus: Das House of Sweets in Dortmund neben der Thier-Galerie. © Katharina Küpper/RUR24

Auf dem Westenhellweg hat nahe der Dortmunder Thier-Galerie im Juli ein neues Geschäft eröffnet. Dort gibt es bunte Ware aus aller Welt zu kaufen.

Das Ruhrgebiet kann sich über ein neues Highlight in Sachen Shops freuen.

Wie Ruhr24 berichtet, eröffnet House of Sweets auf dem Westenhellweg in Dortmund.

Im Süßwarenladen in der Dortmunder Innenstadt können Kunden sich auf Süßigkeiten aus aller Welt freuen. Diese sind in gängigen Supermärkten nicht zu finden.