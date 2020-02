Glück im Unglück! Explosion in Dortmund knapp verhindert - Mann entdeckt Gasleck im Wohnhaus

Katastrophe verhindert

In einem Wohnhaus in Dortmund ist eine Gasleitung manipuliert worden. Im Keller entstand so eine explosive Mischung. Nur durch Zufall wurde das Leck im Stadtteil Oespel entdeckt.