Frau erfasst! Nächster heftiger Unfall an "verflixter" Stelle auf Dortmunder Hauptachse

Nachdem am Montag eine Frau vor einer Straßenbahn gelaufen ist und verletzt wurde, brachte eine Jugendliche (17) die Polizei zum Kochen.

Auf dem Wambeler Hellweg in Dortmund, einer wichtigen Hauptverkehrsachse, ist eine Frau (57) am Montag nur knapp einer Katastrophe entgangen. Schwere Verletzungen bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn blieben zum Glück aus. Unterdessen brachte eine 17-Jährige die Dortmunder Polizei zur Weißglut, wie RUHR24.de* berichtet. Und: Es ist nicht der erste heftige Unfall, der an der Stelle passiert.

