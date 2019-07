12- und 13-Jährige stoßen Jungen ins Gleisbett und quälen ihn 

Es ist eine schier unfassbare Tat, die sich in Dortmund ereignete. Zwei noch minderjährige Jungen hielten einen 14-Jährigen mit Gewalt im Gleisbett gefangen.

Dortmund - Zwei Kinder stehen unter Verdacht, in Dortmund einen 14-Jährigen mit Gewalt am Verlassen des Gleisbetts einer U-Bahn gehindert zu haben. Wie die Polizei am Dienstag erklärt, ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Mittwoch. Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich um einen 12- und einen 13-Jährigen. Sie hätten die Tat „im Beisein der Eltern“ eingeräumt.

Polizei Dortmund erklärt: Beide Jungen sind nicht strafmündig

Den Angaben zufolge war der 14-Jährige von den beiden Kindern in der U-Bahnhaltestelle „angegriffen“ worden. „Sie warfen zunächst einen Ball des Jugendlichen in ein Gleisbett und hinderten ihn anschließend, dieses wieder zu verlassen. Zudem traten sie gegen den Kopf des 14-Jährigen“, den sie kannten, so die Polizei in der Mitteilung vom Dienstag. Die unter Verdacht stehenden Kinder sind demnach wegen ihres Alters nicht strafmündig.

Wie Polizeisprecher Sven Schönberg gegenüber Bild erklärt, liefen die beiden tatverdächtigen Jungen zunächst weg: „Der völlig aufgelöste und vermutlich unter Schock stehende 14-Jährige wurde von Mitarbeitern der Stadtwerke angesprochen. Sie alarmierten umgehend Rettungskräfte.“ Das Blatt will ebenfalls wissen, dass die beiden Jungen nicht als Intensivtäter bekannt seien.

