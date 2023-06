Gewitter und Starkregen in Hessen - Meteorologen warnen vor Unwetter

Neben Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen erwarten die Meteorologen schwere Gewitter und Starkregen zur Wochenmitte. (Symbolfoto). © Martin Schutt

Es wird turbulent in Hessen: Neben Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen erwarten die Meteorologen schwere Gewitter und Starkregen zur Wochenmitte.

Fulda - „Da kommt etwas Dickes auf Deutschland zu! Vieles haben es Montagmorgen schon gemerkt: die Luft war drückend schwül! Wir hatten verbreitet Frühwerte um oder knapp über 20 Grad und damit die erste tropische Nacht des Jahres 2023“, berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met am Montag.

fuldaerzeitung.de berichtet wie es mit dem Wetter weitergeht

Am Dienstagmorgen ziehen die Unwetter Richtung Nordosten ab. Während es tagsüber mit Temperaturen um 28 bis 32 Grad zwar sehr heiß wird, aber eher ruhig bleibt, steigt gegen Abend das Gewitter- und Unwetterrisiko in ganz Osthessen. „In der Nacht ziehen die Unwetter sehr schnell über Fulda, das bringt auch schwere Sturmböen mit sich“, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) Der DWD warnt vor einer starken Wärmebelastung am Dienstag in Hessen. Am Montag veröffentlichte die Behörde dazu eine offizielle Hitzewarnung für das gesamte Bundesland bis zu einer Höhe von 600 Metern.