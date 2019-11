Dieselfahrverbot droht nächster Stadt in BaWü - Gericht entscheidet

Eine ähnliche Klage für Reutlingen war bereits erfolgreich gewesen.

• Nach Stuttgart und Reutlingen könnte es bald auch ein Dieselfahrverbot in Ludwigsburg geben.

• Gericht entscheidet über Dieselfahrverbote in Ludwigsburg.

• Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat geklagt.

Ludwigsburg: Gericht entscheidet über Dieselfahrverbote

Dieselfahrverbote - ein heiß umstrittenes Thema. Nach Stuttgart und Reutlingen könnte nun die nächste Stadt in Baden-Württemberg davon betroffen sein. Am Dienstag, 26. November könnte die Luft für Dieselfahrer in Ludwigsburg dünn werden. Denn: der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim entscheidet darüber, ob es auch bald in Ludwigsburg Dieselfahrverbote geben wird.

Dieselfahrverbot in Ludwigsburg? Bessere Luft gefordert

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat nun geklagt. Die setzt sich unter anderem für bessere Luft in der Stadt ein. Der Verbraucherverband argumentiert damit, dass es keine andere Maßnahme als Fahrverbote für Dieselfahrzeuge gebe, um das Einhalten des verbindlichen EU-Grenzwertes für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid möglichst schnell sicherzustellen. Wie echo24.de* berichtet, halten das Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadt Ludwigsburg Dieselfahrverbote für überflüssig.

