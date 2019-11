DHL-Bote unterläuft Lapsus - der Zettel sorgt für Mega-Lacher im Web

© Best of Paketzusteller

Nicht selten sorgt die Abgabe eines Pakets für Unmut. Doch mit einer nun veröffentlichten DHL-Botschaft sorgt ein DHL-Bote für Verwirrung und für Lacher im Netz.

Pünktlich zur Weihnachtszeit dürfen Paketboten wieder mit Arbeit überhäuft werden.

Ein DHL-Bote sorgte nun jedoch für Verwirrung.

München - Der Online-Handel erfreut sich seit Jahren immer größer werdender Beliebtheit, auch in diesem Jahr dürften sich Paketboten auf eine anstrengende Weihnachtszeit einstellen. Bereits Ende Oktober bestellte ein Unbekannter ein Paket im Internet. Doch ob die Ware den Käufer in diesem kuriosen Fall je erreicht hat, ist ungewiss. Der Zettel des DHL-Boten sorgt nicht nur für Verwirrung, er dürfte den einen oder anderen vor ein Rätsel stellen.

DHL-Bote sorgt für Belustigung: Paket scheint nicht angekommen zu sein

Wie ärgerlich ist es doch, wenn ein Paket nicht direkt den Weg zu einem selbst findet. In so einem Fall dürfte eine gute Nachbarschaft trotzdem für Freude sorgen. Viele Paketboten dürften nämlich erleichtert sein, wenn jemand aus der Nachbarschaft das bestellte Paket für seinen Nachbarn entgegennimmt. In einem nun veröffentlichten Fall gestaltet sich das „Paket beim Nachbarn“ jedoch so ganz anders als es in vielen deutschen Haushalten täglich stattfindet.

Auf dem kleinen DHL-Zettel vermerkt der Bote für gewöhnlich den Namen des Nachbarn, der für einen selbst die begehrte Ware entgegengenommen hat. In nicht wenigen Fällen vermerken Boten jedoch auch den Ablageort, an dem der Kunde sein Paket dann finden kann. Mitunter kann dieser Ablageort ebenfalls für Belustigung sorgen. In einem anderen Fall stimmte die an den Empfänger gerichtete Botschaft eher traurig.

Was will uns der DHL-Bote mit dieser Botschaft sagen?

Doch in dem aktuell veröffentlichten Fall ähnelt der Zettel des DHL-Boten zunächst einem kleinen Rätsel. Denn wo sich das Paket genau befindet, bleibt unklar.

„Falsch gewarft. Den Päckt gehört ihre Nachbar Hörner“ ist auf dem in den Briefkasten geworfenen Zettel zu lesen. Doch was genau will der Paket-Bote damit ausdrücken? Für gewöhnlich werden Pakete verständlicherweise nicht geworfen. Könnte der DHL-Bote in diesem Fall etwa das Paket über einen Zaun in den Garten geworfen haben? Oder vielleicht auf den Balkon des Mehrfamilienhauses? Doch, wenn ja: welchem Nachbarn gehört das Paket dann? Dem Nachbarn mit dem Familiennamen „Hörner“ oder dem Nachbarn eine Etage „höher“?

Ob das Paket letztendlich seinen rechtmäßigen Besitzer noch erreicht hat, bleibt unklar. Doch im Netz zeigen sich viele „Best of Paketzusteller“-Fans von dem kuriosen Zettel begeistert. „Wir haben sehr stolz auf ihn“, macht sich einer der Kommentatoren über die Paket-Panne lustig. In einem anderen Fall scheint ein Paketbote mit der Empfängerin sogar geflirtet zu haben.

Dass nicht jeder Paketbote sorgsam mit den Paketen umgeht, zeigte sich bereits vor einiger Zeit. Ein Paketbote von Hermes wurde beim rücksichtslosen Umgang mit einem Paket gefilmt. Jetzt hat der Paketdienst die Konsequenzen gezogen. Unbekannt ist dagegen der Paketbote, der beim Versuch, seine Fracht zu verstecken, für einen peinlichen Lacher sorgte.