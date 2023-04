Wie Polizei und Schausteller den Auftakt der Deutzer Osterkirmes 2023 bewerten

Auf der Deutzer Kirmes 2023 war zum Start wieder einiges los (Archivbild). © Christoph Hardt/Imago

Die Deutzer Kirmes 2023 ist gestartet – und das am Osterwochenende. Polizei und Schausteller ziehen eine (zufriedene) Bilanz.

Köln – Am Rheinufer in Köln-Deutz ist wieder Autoscooter, Zuckerwatte und Entenangeln angesagt – denn die Deutzer Kirmes 2023 ist zurück und läuft noch bis zum 22. April. Den Auftakt feierte das Volksfest, das traditionell im Herbst für eine zweite Ausgabe innerhalb eines Jahres nach Deutz zurückkehrt, in diesem Jahr über Ostern. Zeit für eine erste Bilanz aller Beteiligten.

24RHEIN hat erfahren, wie Polizei und Schausteller den Auftakt zur Deutzer Kirmes 2023 bewerten.