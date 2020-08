Wetter in Deutschland: Meteorologe warnt vor nächstem „Hitzehammer“ und hat eine dringende Bitte an alle

Endlich gönnt uns das turbulente Wetter in Deutschland eine kleine Verschnaufpause. Die Gewitterfront zieht langsam ab. Doch mit der Ruhe ist recht bald vorbei. Es wird wieder extrem.

Hitze und heftige Gewitter - der Sommer im August 2020 hatte es ganz schön in sich.

Nach einer Mini-Pause steht der nächste Hitzehammer bevor.

Update vom 19. August, 8.59 Uhr: Tief „Ingrid“ zieht nach Polen ab und Hoch „Frederik“ setzt sich langsam durch. Das turbulente Wetter in Deutschland beruhigt sich, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vereinzelt sind noch lokale Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich, doch es bleibt am Mittwoch überwiegend freundlich und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 29 Grad. So „kühl“ war es schon lange nicht mehr.

Wetter in Deutschland: Durchatmen vor dem nächsten „Hitzehammer“

Jetzt heißt es, das Wetter einfach zu genießen und vor dem nächste „Hitzehammer“ „kurz durchzuatmen“, wie Meteorologe Andreas Machalica vom Wetterportal wetter.com empfiehlt. Denn die Hitze komme zurück, so der Wetterexperte. Über 35 Grad sind schon am Donnerstag im Südwesten Deutschlands und im Osten zu erwarten. Dann knallt die Hitze wieder rein. Es wird heiß: Am Freitag steigen die Temperaturen von 30 bis 37 Grad (!). Nur in der Nordwesthälfte sind es 25 bis 30 Grad.

Die extreme Hitze endet am Wochenende mit heftigen Gewittern. Der Grund: Über Irland zieht ein mächtiges Sturmtief auf - ein Ex-Tropensturm. Das Tief „Jantra“ greift schon in der Nacht auf Donnerstag auf den Westen Deutschlands, teil der DWD mit.

Wetter in Deutschland: Nach Warnungen der höchsten Stufe - DWD erwartet Umschwung am Mittwoch

Update vom 18. August, 18.44 Uhr: Nach heftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel am Nachmittag, hat sich die deutsche Wetterlage gegen Abend etwas beruhigt. Laut der Unwetter-Warnkarte des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kommt es nur an verschiedenen Orten zu „markantem Wetter“, was der zweiten von vier Warnstufen entspricht.

Am Mittwoch soll es in ganz Deutschland warm und trocken werden. Die höchsten Temperaturen werden laut dem DWD zwischen Köln und Frankfurt erwartet. Knapp 30 Grad soll das Thermometer dort anzeigen.

+ Der Deutsche Wetterdienst sagt warmes und trockenes Wetter für ganz Deutschland voraus. © Screenshot DWD

Update vom 18. August, 14.34 Uhr: Für die Region um Prenslau im Norden Brandenburg und das Gebiet um die Hansestadt Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern hat der Deutsche Wetterdienst nun die höchste Warnstufe (Stufe 4) herausgegeben. Dort sei mit schweren Gewittern samt „extrem heftigem Starkregen und Hagel“ zu rechnen, heißt es im DWD-Warnlagebericht. Die Niederschlagsmengen könnten um 50 l/m² pro Stunde erreichen. Außerdem warnt der DWD vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Auch in Bayern ist mit Gewittern zu rechnen.

Wetter in Deutschland - nächste Hitzewelle bereits erwartet

Im Laufe des Mittwoch klingen die Unwetter dann vorerst ab. Dann werden die Temperaturen wieder in die Höhe schnellen, sagte Jens Bonewitz vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Dienstag. „Im Westen und am Oberrhein sind gleich wieder die 30 Grad drin.“ Dazu bleibt es überwiegend trocken; nur von Nordosten bis zum Südosten sind einzelne Gewitter möglich, die kräftig ausfallen können.

Spätestens am Donnerstag macht sich dann auch in der Südosthälfte das Sommerwetter mit viel Sonne und Hitze breit, lokal können die Werte 35 Grad erreichen. Im Nordwesten sorgen Wolken dagegen für Niederschläge und etwas gedämpfte Temperaturen. Im Laufe des Tages wird es auch dort freundlicher.

Doch auch die nächste Schlecht-Wetterfront ist bereits in Sicht. Am Freitag bekommen die Menschen im Nordwesten wieder das schlechteste Wetter der Republik, es ist meist stark bewölkt und regnet. Ansonsten herrscht in Deutschland bei schwülheißen Temperaturen zwischen 29 und 35 Grad Schwimmbadwetter.

Wetter in Deutschland: DWD weitet Warnungen aus

Update vom 18. August 13.49 Uhr: Die heftigsten Gewitter haben sich laut Warn-Karte des DWD inzwischen auf den Landkreis Uckermark in Brandenburg verlagert. Dort herrscht derzeit die Unwetter-Warnung der Stufe drei.

Update vom 18. August, 12.27 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Wetter-Warnung ausgeweitet: Im Landkreis Mansfeld-Südharz im östlichen Harzvorland in Sachsen-Anhalt wird derzeit vor heftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel gewarnt. Es gilt eine Unwetter-Warnung der Stufe drei. Gleiches gilt um das Gebiet der Kreisstadt Plauen. In zahlreichen weiteren Landkreisen Deutschlands warnt der DWD außerdem vor starkem Regen, wie die Warnkarte zeigt.

+ In zahlreichen Landkreisen warnt der DWD vor starken Gewittern oder sogar Unwettern © Screenshot DWD

Wetter in Deutschland: „Tiefdruckrinne“ sorgt für Wende

Update vom 18. August, 8.14 Uhr: Heftige Gewitter, mancherorts auch mit Unwetterpotential, erwartet der Deutsche Wetterdienst am heutigen Dienstag. Verantwortlich ist eine sogenannte „Tiefdruckrinne“, die angefüllt mit feuchtwarmer Luft langsam nordostwärts voran zieht.

Im Nord- und Südosten ist mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen, die Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm mit sich bringen. Am Nachmittag und Abend verstärken sich Gewitter und Starkregen noch einmal und gehen nach DWD-Prognosen mit Niederschlägen von bis zu 40 l/qm in kurzer Zeit einher. Es herrscht somit Unwettergefahr. Auch Sturmböen seien dann nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Mittwoch im Nordosten und südlich der Donau weitere teils kräftige Schauer und Gewitter, anfangs noch mit Unwettergefahr. Im Tagesverlauf klingen die Regenfälle vielerorts ab und es setzt sich vermehrt die Sonne durch. Dann werden wieder Höchsttemperaturen von bis zu 25 bis 30 Grad erreicht.

Unwetter überziehen Deutschland: Tornado in DWD-App gemeldet

Schon am Montag zogen zahlreiche Unwetter über weite Teile Deutschlands (siehe Erstmeldung vom 17. August). Im Süden von Niedersachsen wurde sogar ein Tornado über die DWD-Warnwetter-App gemeldet.

Tornado in der #DWD Warnwetter-App gemeldet



Nur gut 3 Wochen nachdem dem Update der #WarnwetterApp wurde heute dort auch ein #Tornado gemeldet. Der Tornado wurde um 14:45 Uhr bei Negenborn im Landkreis Holzminden im Süden von Niedersachsen gemeldet. /Fr pic.twitter.com/TXG9TtrvO6 — DWD (@DWD_presse) August 17, 2020

Update vom 17. August, 22.28 Uhr: Aktuell zeigt sich der August von einer sehr sommerlichen Seite. Auch am Montag (17. August) kletterte das Thermometer wieder auf 30 Grad. Vor allem im Nordosten war es warm. Auch auf der Insel Sylt war es ungewöhnlich heiß. Das zeigt eine Karte mit den Höchsttemperaturen des Tages, die auf Kachelmannwetter veröffentlicht wurde.

Heute war es auf #Sylt mit 30 Grad wärmer als am Oberrhein oder im Rheinland. Das gibt es auch nicht so oft. Wird aber der letzte #Hitzetag dort erstmal gewesen sein.

(Zum Ablesen in die Länder) /LDhttps://t.co/r12RCv1epB — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 17, 2020

Unwetterwarnung in vielen Teilen Deutschlands: Warnkarte zeigt mehrere Hotspots

Erstmeldung vom 17. August, 18.33 Uhr:

München - Hohe Temperaturen im Sommer führen immer wieder zu heftigen Gewittern. Am Montagabend scheint sich der Himmel besonders an einzelnen Hotspots zu entladen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht für drei Landkreise um Stuttgart amtliche Warnungen aus. In den Kreisen Calw, Böblingen und Tübingen soll es zu schweren Gewittern mit Regenfällen und Hagel kommen. Der DWD warnt vor Unwettern der Stufe drei von vier möglichen Stufen.

Dabei werden heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen von 25 bis 40 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen* mit bis zu 75 km/h erwartet. Auch vor Hagelkörnern, die eine Kugelgröße von 2 cm erreichen können, wird in den betroffenen Landkreisen in Baden-Württemberg gewarnt.

+ Für Montagabend meldet der DWD Unwetterwarnungen an mehreren Hotspots in Deutschland. (Stand: 17.08., 18.09 Uhr) © Screenshot Deutscher Wetter Dienst

Ähnliche Szenarien gelten für die Landkreise Tiefland und Meißen bei Dresden. Auch an der Nordseeküste um die Stadt Wismar wird es ungemütlich. Betroffen sind die Kreise Nordwestmecklenburg Binnenland und Küste. Der DWD warnt auch hier mit der dritten Stufe. Regenfälle, Sturmböen und Hagel werden erwartet. Auch in anderen Gebieten in ganz Deutschland kann es stellenweise zu Unwettern kommen, vor denen der DWD mit der Stufe zwei warnt.

Sowohl im Süden Baden-Württembergs, als auch im nördlichen Bayern kann es zu Unwettern kommen. Auch in Hessen und Nordrheinwestfalen werden Gewitter erwartet. In der Region zwischen Hannover, Magdeburg, Erfurt und Dresden „besteht die Gefahr des Auftretens schwerer Gewitter, die sich nur langsam nach Osten verlagern“. Auch dort kann es zu Hagelfällen kommen. Wie der DWD auf Twitter mit Fotos belegt, kam es in Frankfurt am Main bereits am Nachmittag zu Gewittern.

#Gewitter über #Frankfurt



Die #Webcam auf dem Dach des #DWD-Dienstgebäudes in #Offenbach machte zwischen 15:10 und 15:30 Uhr Aufnahmen von dieser kleinräumigen Gewitterzelle über Teilen von Frankfurt a.M. /Fr pic.twitter.com/1aSX6YU8Bx — DWD (@DWD_presse) August 17, 2020

Nach den Gewittern am Montagabend wird es am Dienstag wieder freundlicher. Fast in ganz Deutschland zeigen sich Sonne und Wolken bei 17 bis 27 Grad. Im Nordwesten, zwischen Rostock und Dresden, soll es laut dem DWD regnen. Gewitter können bei Leipzig, Köln und Stuttgart auftreten.

