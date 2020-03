Wetter in Deutschland: Jetzt schon Aprilwetter? - Ab Donnerstag kommt Regen

Der März startet mit einem kurzen Ausflug in den Frühling. Doch dann schlägt der Winter wieder zu. Ein Blick nach Europa macht noch weniger Hoffnung auf Besserung.

Das Wetter in Deutschland kommt eher ungemütlich daher.

in kommt eher ungemütlich daher. Der Frühling kann sich noch nicht gegen das Schmuddelwetter durchsetzen.

kann sich noch nicht gegen das Schmuddelwetter durchsetzen. Ein Blick nach Südeuropa macht wenig Hoffnung.

Update vom 4. März, 09.30 Uhr: Heute sollen sich laut wetter.net-Redaktion sonnige, trockene Abschnitte mit heftigen Schauern abwechseln - in Berglagen wie im Bayerischen Wald kann es auch Schnee geben. Mit Temperaturen zwischen winterlichen 3 Grad und fast frühlingshaften 11 Grad kann man den heutigen Tag durchaus als Aprilwettertag empfinden. Schon für die zweite Nachthälfte sind weitere Schauer angesagt, ab Donnerstag soll Tief Elli dann deutschlandweit für einheitliches Wetter sorgen: Es wird regnen.

Update vom 3. März: Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst für die Nacht auf Mittwoch eine amtliche Warnung vor Frost für große Teile Deutschlands herausgegeben. Die Warnung gilt vom Südwesten über Bayern, die Mitte Deutschlands und den kompletten Osten bis hin zur Küste.

Wetter-Warnungen in Deutschland: Blick nach Europa offenbart düsteren Ausblick

Erstmeldung vom 3. März:

München - Das Wetter in Deutschland war schon in den vergangenen Wochen von einem sehr deutlichen Auf und Ab geprägt. Meist blinzelte während der Arbeitswoche der Frühling* zumindest kurz unter der Winterdecke hervor, nur um dann am Wochenende von teils heftigen Stürmen, wie „Bianca“, wieder komplett zurückgedrängt zu werden.

Wetter in Deutschland: Frühling kann sich nicht durchsetzen

Auch der März startet in diesem Wechsel. Der Frühling schaute auch in den ersten Tagen nach dem meteorologischen Frühlingsanfang* nur ganz kurz vorbei, denn: Während das eine Tief geht und über dem Nordosten in Richtung Ostsee abzieht, kommt nach Angaben des DWD von Westen her schon dein Neues auf Deutschland zu.

Der Frühling verliert den Kampf gegen den Winter in diesen Tagen. Am Dienstag wird das Wetter in Deutschland sehr ungemütlich - vor allem im Süden. Hier frischt schon am Vormittag der Wind auf, berichtet der DWD. Insbesondere im Alpenvorland und in Gipfellagen der Mittelgebirge auch stürmische Böen oder sogar Sturmböen. Im Laufe des Tages nimmt der Wind aber tendenziell eher ab. Auf den Westen und Nordwesten kommen ab Mittag einzelne kürzere Gewitter mit Graupel und stürmischen Böen zu. Im Alpenraum erwartet uns sogar Schnee. Oberhalb von 600 bis 900 Metern teils noch über fünf cm Neuschnee.

Weiter wechselhaft in den kommenden Tagen. Bis einschließlich morgen teils Schauer. Vorwiegend nachts mit Gefahr von gefrierender Nässe, im Bergland durch etwas Schnee. Ab Donnerstag voraussichtlich für alle im Bundesgebiet mit Tief #Elli wieder nass./V pic.twitter.com/bcW42hWgsF — DWD (@DWD_presse) March 3, 2020

Amtliche Wetter-Warnung wegen Sturm und Schnee

Der Deutsche Wetterdienst hat zudem für den bayerischen* Alpenraum und für das Grenzgebiet zwischen Cham und Passau eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Die Temperaturen schwanken zwischen fünf und zehn Grad. Und es wird wohl nicht besser: Am Donnerstag bringt das Tief „Elli“ voraussichtlich in ganz Deutschland erneut nass-kaltes Wetter.

Blick auf Europa-Wetter: Schwere Unwetter und sogar Tornados möglich

Beunruhigend ist der Blick auf das Europa-Wetter, insbesondere in den Süden. Ein Tief mit drei Schwerpunkten zieht aktuell von Spanien her über Frankreich und die Balearen in Richtung Italien. Hier gibt es teils heftige Winde und Gewitter. Auch Tornados sind nach Angaben von wetter.de möglich. Auf Bergen und an den Küsten sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h möglich. Am Dienstag wandert das Sturmzentrum demnach über den Mittelmeerraum über Korsika und Sardinien und sorgt hier für schwere Unwetter. Die Ausläufer dieses Tiefs könnten auch in Deutschland spürbar werden.

Ob die Wetterfront, die uns ab Donnerstag von Westen her erreichen könnte, aber auch hier für Stürme sorgen wird ist nicht klar.

Auch für den Sommer gibt es schon die erste Prognose. Demnach könnte eine der extremsten Wetterlagen seit 70 Jahren auf uns zukommen.

