Wetter-Lage: Kachelmann sagt mit einem einzigen Wort, wie dramatisch es wirklich ist

Kühl und regnerisch im Norden, heiß und sonnig im Süden - und in der Mitte? Kachelmann findet deutliche Worte.

München - Das Deutschland-Wetter präsentiert sich die kommenden Tage zweigeteilt. Im Norden ist es bewölkt und regnet gelegentlich. Im Süden stören kleine Wolken kaum. Dafür ist es wieder sehr warm und es gibt eine amtliche Warnung vor erhöhter UV-Intensität. Nur am Alpenrand kann es zu Schauern kommen. Doch was ist eigentlich mit der Mitte Deutschlands?

Kachelmann findet deutliche Worte zum Wetter in Deutschland

Dafür hat Wetter-Experte Jörg Kachelmann eine eindeutige Beschreibung: „Sch****“, teilte er über seinen Twitter-Account mit. Denn in der Mitte Deutschlands fehlt der Niederschlag, es droht Dürre. Einerseits sind die Wasserpegel der Elbe, Weser und Oder schon so gering, dass erste Einschränkungen im Schiffsverkehr herrschen. Andererseits steigt dadurch auch die Waldbrandgefahr.

Waldbrandgefahr erreicht in Bayern höchste Stufe

In Teilen Nordbayerns stuft der Deutsche Wetterdienst die Waldbrandgefahr am Freitag und Samstag auf die höchste Stufe fünf auf dem Waldbrand-Gefahrenindex. Am Samstag ist die Gefahr wohl am höchsten. Da ist ungefähr die Hälfte Deutschlands mindestens auf der Stufe vier skaliert. In Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) wurde das Feuer erst diese Tage unter Kontrolle gebracht. Kachelmann erneuerte seine Sorgen nun nochmal. „Schauer oben, Gewitter unten, dazwischen der trockene Mist“, twitterte er.

Wann genau in der Mitte Deutschlands wieder mit Niederschlag gerechnet werden darf, ist noch nicht abzusehen. So trocken wie der Sommer 2018 soll es wohl nicht werden.

