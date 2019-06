Wetter-Warnung: Tief Ivan kommt nach Deutschland - Zwölf Verletzte nach Windhose in NRW

Unwetter-Warnung an Pfingsten 2019! Bei Rock am Ring und Rock im Park drohen Hagel, Starkregen, Stürme und sogar Tornados.

Das Wetter im Mai 2019 war ziemlich durchwachsen, der Juni startete mit Höchsttemperaturen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt zum Wochenstart vor heftigen Gewittern, Hagel und Starkregen in Teilen Deutschlands.

Ein Experte warnt nun sogar vor einem erhöhten Risiko für die Festivals Rock im Park und Rock am Ring.

Update vom 8. Juni 2019, 10.20 Uhr: In Frankreich hat das Sturmtief Ivan bereits erste Schäden angerichtet. An der Atlantikküste wurden laut wetter.net erste Orkanböen gemeldet, Bäume stürzten auf Dächer und Autos. Zudem ist im Golf von Biskaya, zwischen Frankreich und Spanien, ein Boot mit sieben Personen gekentert. Von allen fehlt bisher jegliche Spur.

Der Sturm ist nun auf dem Weg nach Deutschland. Dort wird er weiter wüten - wenn auch nicht ganz so stark. Am stärksten wird voraussichtlich der Nordwesten von dem Tief betroffen sein. Es ist mit Gewittern und Schauern zu rechnen, teils auch Sturmböen. Das Portal warnt dabei besonders vor einer Gefahr: Da die Bäume mittlerweile belaubt sind, werden sie stärker vom Wind erfasst. Man solle sich aus diesem Grund vor herabstürzenden Ästen in Acht nehmen.

In Gütersloh (NRW) hat bereits in der Nacht eine Windhose ein Festzelt erfasst. Zwölf Menschen wurden dabei verletzt. Das 12 mal 8 Meter große Zelt wurde am Freitagabend bei einem Fußballturnier in die Luft geschleudert. Es begrub mehrere Menschen unter sich. Zwölf Verletzte mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Wetter in Deutschland: Tief Ivan kann Tornados bringen - Extrem-Wetter an Pfingsten für die Festivals

Unser Artikel vom 7. Juni 2019: Nach einem turbulenten Juni-Auftakt mit Gewittern und Unwettern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Freitag an eine gewisse Wetterberuhigung. Zwar seien einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen - „die Intensität ist aber deutlich geringer als zuletzt“, hieß es am Donnerstag beim DWD. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net prognostiziert jedoch eine erhöhte Unwettergefahr. Vor allem für die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park bestehe ein erhöhtes Risiko.

Wetter in Deutschland: Kommt nun Tief Ivan?

Geht es nach Jung, könnte vor allem Tief Ivan verheerende Folgen für Deutschland haben. „Ivan kommt und der könnte tatsächlich zu Ivan, dem Schrecklichen werden, denn das Tief brachte heute Morgen bereits bei Frankreich einen heftigen Sturm“, erklärt der Diplom-Meteorologe. Gegen Nachmittag soll das Tief dann auch den Westen Deutschlands erreichen. Die Unwettergefahr gelte demnach für große Teile Deutschlands, wie Jung erklärt. Neben NRW, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Teilen von Hessen und Bayern, werden auch in Baden-Württemberg heftige Unwetter erwartet.

Wetter-Risiko für Rock am Ring und Rock im Park

Wie der Diplom-Meteorologe dann weiter erklärt, steige damit auch das Risiko für die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park. Sollten die Unwetter dann tatsächlich über die beiden Festivals hinwegziehen, drohen neben Schauern und Gewittern auch Blitzschläge, Hagel, Starkregen und Sturmböen. Auch eine erneute Bildung von Tornados könne nicht ausgeschlossen werden, so Jung.

Der Sommer 2019 könnte dann sogar noch heftiger werden als der Sommer im vergangenen Jahr. Wetter-Experten befürchten, dass uns womöglich ein extremer Sommer bevorsteht. Währenddessen starten viele Urlauber in ihren Pfingsturlaub. Auf den Straßen wird das totale Chaos erwartet, die Polizei empfiehlt nun sogar, den Urlaub lieber zu verschieben.