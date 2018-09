Deutscher Wanderer stürzt 120 Meter in die Tiefe und stirbt

Drama in Österreich

+ © dpa / Frank Kleefeldt Deutscher Wanderer stürzt im Zillertal 120 Meter in die Tiefe und stirbt. © dpa / Frank Kleefeldt

Wieder ist ein Wanderer in den Bergen tödlich verunglückt. Ein Deutscher ist in Tirol bei einer Bergtour 120 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben.