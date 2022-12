Deutsche Bahn verkauft ab Januar vegane Currywurst in Zügen

Von: Yasina Hipp

Veganes Essen wird immer beliebter und gesellschaftstauglicher. So springt nun auch die Deutsche Bahn mit auf diesen Zug und bietet unter anderem eine vegane Currywurst an.

Berlin/München – Zum Start ins neue Jahr nimmt sich ein Großteil der Deutschen vor, das eigene Selbst etwas zu verbessern: Sei es mehr Sport zu treiben, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen oder sich gesünder zu ernähren. Übrigens: Es gibt einen einfachen Trick, wie man diese Vorsätze auch wirklich einhalten kann.

Zum Thema gesünder ernähren zählt für einige sicherlich auch der Verzicht auf Fleisch. Und dafür bietet sich der Januar optimal an. Seit einigen Jahren hat sich nämlich der Trend des „Veganuary”, also eines veganen Januars, durchgesetzt. Dem schließt sich nun sogar die Deutsche Bahn an.

Deutsche Bahn mit Neuheit im Bordbistro: Im Januar gibts die vegane Currywurst

Ob fleischlose Currywurst in Uni-Mensen, vegane Weißwurst auf der Münchner Wiesn oder nun auch bei der Deutschen Bahn: Immer öfter finden auch Veganer und Veganerinnen etwas auf den Speisekarten. Die Bahn kündigt die Neuerung mit einem Post auf ihrem Twitter-Kanal an. Dort heißt es „Gute Neuigkeiten zum Start ins neue Jahr: Im Veganuary könnt Ihr Eure Currywurst auch vegan genießen.“ In den meisten Fernzügen der Bahn können Reisende also das Angebot in Anspruch nehmen. Aber nicht alle sind davon begeistert.

Vegane Currywurst bei der Bahn: Reisender wünscht sich lieber eine „pünktliche Bahn“

Viele Twitter-User ärgern sich über den veganen Vorstoß der Deutschen Bahn. Sie wünschen sich von dem Unternehmen anderes: „Eine pünktliche Bahn wäre mir lieber als eine vegane Bahn.“ Einer wirft der Bahn sogar vor, „falsche Prioritäten zu setzen“: „Weniger ‚woke‘ Bedürfnis-Befriedigung. Stattdessen mehr Geld in Service, Infrastruktur und Pünktlichkeit!“ Einem User sticht beim Anblick des Posts aber noch ein viel gravierenderes Problem ins Auge: „Ihr habt doch einen an der Waffel. Currywurst - egal ob vegan oder nicht - mit dem Löffel essen.“

Bei der Deutschen Bahn gibt es ab Januar eine vegane Variante der Curry-Wurst in den Zügen zu kaufen. (Symbolbild) © YAY images/imago

Unabhängig von der Resonanz der Reisenden bezeichnet die Bahn selbst das vegane Essen in den Bordbistros als „guten Vorsatz“. Es wird nämlich außer der veganen Currywurst auch Chili sin Carne und veganen Flammkuchen zum Schlemmen auf den Schienen geben.