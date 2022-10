Nach Sabotage bei der Deutschen Bahn: Verkehrsminister Wissing spricht von „mutwilliger Tat“

Von: Victoria Krumbeck

Die Deutsche Bahn stellt den Bahnverkehr in Norddeutschland ein. Grund dafür ist ein technischer Defekt, wie die Bahn mitteilte.

Update vom 8. Oktober, 15.20 Uhr: Nach Angaben der Bundespolizei ist die Störung bei der Bahn am Samstagmorgen auf Fremdeinwirkung zurückzuführen. „Wir haben einen Tatort in Berlin-Höhenschönhausen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der dpa. „Ein weiterer befindet sich in Nordrhein-Westfalen.“

Die laufenden Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt. „Aktuell ist von einer zielgerichteten Fremdeinwirkung von außen auf Kabel der Deutschen Bahn auszugehen“, erklärte der Sprecher. Weitere Details könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden.

Nach Sabotage bei der Deutschen Bahn: Verkehrsminister Wissing spricht von „mutwilliger Tat“

Update vom 8. Oktober, 14.00 Uhr: Die beschädigten Kabel, die bei der Bahn für eine mehrstündige Störung verantwortlich waren, wurden mutwillig getrennt. Dies sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Samstagnachmittag in einem Statement. Es war ein gezieltes und mutwilliges Handeln, so der Minister. Die Hintergründe der Tat seien nicht weiter bekannt, so Wissing. Er betonte das gut Krisenmanagements der Bahn. Über die Täter und über die Hintergründe könne man bislang noch nichts sagen.

Ein ICE steht im Hauptbahnhof Hannover an einem Bahnsteig. © Moritz Frankenberg/dpa

Update vom 8. Oktober, 13.36 Uhr: Der Verdacht auf Sabotage wurde durch die Deutsche Bahn bestätigt. „Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen“, sagte eine Sprecherin am Samstag der dpa in Berlin.

Bahnstörung in Norddeutschland: Sabotage möglich - Bundespolizei leitet Ermittlungen ein

Update vom 8. Oktober, 13.00 Uhr: Laut dem Spiegel soll die Störung des Bahnnetzes am Samstagmorgen durch Fremdeinwirkung verursacht worden sein. An zwei Orten wurden zerstörte Kabelverbindungen des internen Kommunikationssystems der Bahn gefunden, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Die Bundespolizei nahm die Ermittlungen auf. Wie Beamte der Ermittlungen dem Spiegel sagten, hätte man für eine Sabotage Informationen über das Netzwerk der Bahn gebraucht. Zurzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Unfall handelt.

Nach Störung in Norddeutschland – Bahn leitet Untersuchungen zur Ursache ein

Update vom 8. Oktober, 11.29 Uhr: Die Deutsche Bahn prüft die Ursachen für den Ausfall des Zugverkehrs am Samstagmorgen. Wie die Bahn der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, laufen die Untersuchungen - die Ursache sei noch unbekannt.

Das Problem sei auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) zurückzuführen, wie eine Sprecherin der Bahn erklärte. „Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr.“

Reisende stehen am Hauptbahnhof und warten auf ihre Weiterfahrt. © Roberto Pfeil/dpa

Auch wenn der Bahnbetrieb wieder anlaufe, sei mit weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen. Um 10.49 Uhr verließ als Erstes der ICE 509 nach München über Berlin und Erfurt den Hamburger Hauptbahnhof, wie die dpa berichtete. Stark überfüllt und mit einer Verspätung von einer halben Stunde sei er losgefahren.

Deutsche Bahn: Nach Störung läuft der Bahnverkehr wieder an

Update vom 8. Oktober, 11.08 Uhr: Die Störung, die den Zugverkehr in Norddeutschland stilllegte, ist beseitigt. Der Bahnverkehr läuft wieder an, wie die Bahn auf Twitter mitteilte. Um 10.00 Uhr konnten die ersten Nahverkehrszüge vom Hamburger Hauptbahnhof abfahren. Laut Bahn müssen Passagiere bis 11.00 Uhr mit Verspätungen sowie Halt- und Zugausfällen rechnen.

Erstmeldung vom 8. Oktober: Am Samstagmorgen teilte die Bahn mit, dass der Zugverkehr in Norddeutschland eingestellt wird. Die Ursache sei ein technischer Defekt. Die Störung betreffe die Strecke im gesamten Norddeutschen-Raum. Betroffen sind auch Fernverkehrszüge wie ICE sowie IC- und EC-Züge. Kurzfristig kann es zu Zug- und Halteausfällen kommen. Reisende sollten ihre Reiseverbindung vor Antritt der Fahrt prüfen. Wie lange die Störung anhält und der Zugverkehr eingeschränkt bleibt, ist noch unklar.

Deutsche Bahn: Wegen technischem Defekt - Bahnverkehr in Norddeutschland eingestellt

Neben dem Fernverkehr ist derzeit zumindest teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen. Wegen „einer technischen Störung an der Strecke“ sei im „Raum Norddeutschland“ aktuell kein Zugverkehr im Nahverkehr der Deutschen Bahn möglich, teilte das Unternehmen in seinem Internetauftritt mit.

Mensch am Gleis des Hamburger Hauptbahnhofes. © Bodo Marks/dpa

Neben dem Norddeutschen-Raum sind auch Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen von dem Bahn-Stillstand betroffen. „Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW“, teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit. „Auch der ICE-Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW ist eingestellt.“

Konkret seien alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen. Nähere Informationen zu der Störung gab es vorerst nicht. Die Bahn empfahl ihren Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App „DB Navigator“ oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: „Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.“ (vk/dpa)