Seniorin von eigenem Auto umgefahren – dann rollt der Mercedes auf die Straße

Handbremse vergessen: Wegen einer noch geöffneten Tür stieg eine Seniorin aus dem westfälischen Detmold aus dem Auto. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Detmold - Weil die Tür ihres Autos noch geöffnet war, stieg eine 73-Jährige in Detmold am Mittwoch kurz aus ihrem noch rollenden Fahrzeug aus. Daraufhin machte sich der Wagen selbstständig und rollte vom Tankstellengelände, wie owl24.de* berichtet.

Detmold: Mercedes rollt in den Straßenverkehr

Die Seniorin fuhr gegen 11.25 Uhr auf das Tankstellengelände an der Elisabethstraße in Detmold. Nach dem Tanken fuhr sie mit ihrem Mercedes in Richtung Ausfahrt. Plötzlich bemerkte sie, dass die hintere Tür nicht verschlossen war und stieg aus.

Sie vergaß dabei jedoch, den Automatikhebel auf Parken zu stellen. Das Auto rollte weiter und stieß die Detmolderin um. Sie fiel zu Boden und verletzte sich. Dann rollte der Wagen über den Gehweg auf die Elisabethstraße und krachte gegen einen Skoda Fabia.

Auto rollt nach Kollision weiter über die Straße in Detmold

Die Fahrerin des Skoda aus Detmold blieb unverletzt. Nach der Kollision bewegte sich der Mercedes weiter quer über die Straße und prallte gegen einen Baum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.

