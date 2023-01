Proteste um Lützerath gehen weiter - erneut Aktionen angekündigt

Von: Julia Volkenand

Teilen

Die beiden noch verbliebenen Klimaaktivisten haben den unterirdischen Tunnel unter einem Gebäude in Lützerath verlassen. © Roberto Pfeil/dpa

Die Räumung von Lützerath ist laut Polizei beendet. Der Protest geht allerdings weiter. Der News-Ticker.

Lützerath - Die Räumung des rheinischen Braunkohledorfs Lützerath ist beendet,Greta Thunberg abgereist, die letzten beiden verbleibenden Demonstrierenden haben die Tunnel freiwillig geräumt. Für Umweltaktivisten ist das Kapitel damit aber noch nicht beendet. Bereits am Montag gingen die Proteste weiter. Auch für Dienstag hat das Aktionsbündnis „Lützerath Unräumbar“, zu dem auch Gruppen von Fridays for Future und Letzte Generation gehören, zu einem Aktionstag aufgerufen. „Wir gehen davon aus: Es wird Aktionen geben“, hieß es auch bei der Polizei in Aachen.

Demonstration in Lützerath: Weitere Aktionen für Dienstag geplant.

„Jede Minute, die der Bagger läuft und Kohle verbrannt wird, heizt die Klimakatastrophe weiter an. Als Bündnis „Lützerath Unräumbar“ stellen wir uns der Zerstörung in den Weg!“, hieß es im Internet. Details zu den geplanten Aktionen nannte das Bündnis dabei aber nicht.

Das Braunkohledorf Lützerath selber, das zum Symbol für den Kampf wurde, ist inzwischen geräumt. Am Montag verließen nach Angaben des RWE die letzten Aktivisten, die sich tagelang in einem Tunnel unter dem Dorf verschanzt hatten, das mittlerweile umzäunte Gelände. „Die Tunnelbewohner Pinky und Brain verlassen selbst den #LütziTunnel“, teilten die Klimaaktivisten in ihrem Aktionsticker auf Twitter mit. „Tausend Dank für euren lebensgefährlichen Einsatz gegen die Braunkohle und Kapitalismus, für Lützerath und eine bessere Welt.“ (jv/dpa)