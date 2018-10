Dreister Diebstahl: Täter stehlen 1,6 Tonnen Trauben aus Weinberg 

Unbekannte ernten einen Weinberg in Deidesheim komplett ab.

In Deidesheim stahlen zwei Täter Trauben aus einem Weinberg. Mit einer Maschine ernteten sie die Reben vollständig ab und erbeuteten 1,6 Tonnen Trauben.

Deidesheim - Diebe haben im rheinland-pfälzischen Deidesheim die Trauben eines kompletten Weinbergs gestohlen. Die unbekannten Täter hätten die Rebstöcke mit einer automatischen Erntemaschine vollständig abgeerntet und 1,6 Tonnen Trauben der Sorte Riesling erbeutet, berichtete die Polizei in Neustadt an der Weinstraße am Montag.

Der Schaden lag bei etwa 8000 Euro. Der Weinberg liegt demnach neben dem Parkplatz, die Diebe schlugen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend vergangener Woche zu. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

Afp