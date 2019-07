Schock bei Deichbrand-Festival: 26-Jährige tot im Zelt entdeckt

„Kein Hinweis auf Drogen“

Rockfestival Deichbrand: Eine 26-Jährige wurde beim Festival Deichbrand 2019 in Niedersachsen leblos in ihrem Zelt gefunden (Symbolfoto).

Das bekannte Deichbrand-Festival in Niedersachsen wird von einem Todesfall überschattet. Eine junge Frau wurde von ihren Freunden leblos in ihrem Zelt entdeckt. Was ist vorgefallen?