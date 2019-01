Geiselnahme in Klinikum - SEK im Einsatz

Bei einer Geiselnahme in Klinikum in Deggendorf ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Einsatz (Symbolfoto).

In einem Krankenhaus in Deggendorf (Bayern) läuft ein Großeinsatz der Polizei. Noch sind viele Details unklar. Das SEK ist im Einsatz.

Deggendorf - Ein Patient hat in einem Krankenhaus in Bayern eine Geisel in seiner Gewalt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich dabei um eine Patientin.

Geiselnahme in Klinikum bei Deggendorf: Polizei verhandelt mit Geiselnehmer

Die Polizei führt Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Die Beamten sind mit einem Spezialeinsatzkommando im Einsatz am Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf. Hintergründe und Details waren noch unklar.

Im Bezirksklinikum Mainkofen gibt es, nach Angaben des Bayerischen Rundfunks, auch eine psychiatrische Fachabteilung und eine Forensik, in der verurteilte Straftäter untergebracht sind.

