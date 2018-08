Zwischendecke in Düsseldorfer Kaufhof eingestürzt

Glück im Unglück hatten wohl die Kunden eines Düsseldorfer Kaufhofs. In einem Zwischengeschoss stürzte die Decke ein, eine Frau wurde leicht verletzt.

Düsseldorf - Im Kaufhof an der Düsseldorfer Königsallee ist am Samstag eine Zwischendecke eingestürzt. Bei dem Vorfall im zweiten Stockwerk des Kaufhauses sei eine ältere Kundin leicht an der Hand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP. Die Feuerwehr sei gegen 17.25 Uhr alarmiert worden, nachdem auf einer Fläche von 120 Quadratmetern eine zweieinhalb Zentimeter dicke Rigips-Zwischendecke herabgestürzt sei.

Ob zur gleichen Zeit stattfindende Bauarbeiten schuld waren, ist nicht klar

Die Verletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Verletzte gab es nicht - laut Feuerwehr wurden große Teile der Zwischendecke durch Gegenstände wie Kleiderständer abgefangen. Zudem befinde sich der betreffende Bereich am Rande der Etage, sagte der Sprecher.

Zu Beginn des Einsatzes seien 50 Feuerwehrleute vor Ort gewesen. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in der zweiten Etage, die daraufhin gesperrt wurde. Die anderen Etagen des Kaufhauses wurden nach dem Einsatz wieder geöffnet. Auch das Gebäude sei geräumt, aber später wieder geöffnet worden. Die Bauaufsicht sei eingeschaltet worden.

Laut dem Sprecher finden derzeit in dem Kaufhaus auf der Düsseldorfer Einkaufsmeile während des laufenden Betriebs Bauarbeiten in abgetrennten Bereichen statt. Ob hier ein Zusammenhang zu dem Deckeneinsturz besteht, konnte der Sprecher nicht sagen.

AFP