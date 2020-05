Sonnig und trocken: Das Wetter wird in den kommenden Tagen in Stuttgart frühlingshaft warm

Wetter in Stuttgart: Die kommenden Tage werden sonnig mit wenigen Wolken und warmen Temperaturen - auch am Feiertag.

In Stuttgart wird das Wetter in den kommenden Tagen sonnig, jedoch bei überwiegend bewölktem Himmel. Die Temperaturen steigen auf bis zu frühlingshafte 22 Grad, Regen wird diese Woche nicht erwartet.

Stuttgart - Sonne, aber an den meisten Tagen bei bewölktem Himmel: Zum Wochenbeginn war das Wetter überwiegend freundlich in der Landeshauptstadt. Regen wird laut dem Deutschen Wetterdienst in Stuttgart auch in den kommenden Tagen nicht erwartet.

Wie BW24* berichtet, schwanken die Temperaturen in Stuttgart in dieser Woche zwischen 19 und 22 Grad und es zeigt sich immer wieder die Sonne. Der schönste Tag der Woche wird Mittwoch sein, mit viel Sonne, kaum Wolken und frühlingshaften Temperaturen.

Laut Prognosen wird das Wetter in der Landeshauptstadt Stuttgart in den kommenden Tagen stabil sein, mit nur geringen Temperaturschwankungen (BW24* berichtete).

*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks