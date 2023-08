Das ist am Wochenende in NRW los: Kirmes, Feuerwerk und Straßenfeste

Von: Constanze Julita

Highlight des Ruhrorter Hafenfestes in Duisburg: Das Höhenfeuerwerk mit Blick auf den Rhein. © Nico Herbertz/imago

Ob Straßenfeste, Kirmes oder Festival – in NRW gibt es am Wochenende einiges zu erleben. Der Überblick für das kommende Wochenende.

Köln – In NRW gibt es am Wochenende (18. bis 20. August) einiges zu erleben: zahlreiche Straßenfeste in Köln, eine Kirmes in Aachen und das Ruhrorter Hafenfest in Duisburg. Im Rahmen der Sommerbend Aachen und dem Hafenfest in Duisburg ist jeweils zudem ein Feuerwerk geplant. Auch am Baldeneysee in Essen gibt es ein Feuerwerk.

24RHEIN zeigt im Überblick, was am Wochenende in NRW los ist.