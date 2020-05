Wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt – der Grund ist bizarr

Die Polizei liefert sich in Darmstadt eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Frau. Deren Begründung überrascht die Beamten.

Darmstadt – Die Polizei hat sich in Darmstadt eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Frau geliefert. Der Grund dahinter ist wirklich bizarr.

Was war geschehen? Am späten Samstagabend (16.05.2020) wollte eine Polizeistreife des 3. Polizeirevieres um 23.35 Uhr in der Frankfurter Landstraße in Darmstadt einen VW-Polo kontrollieren. Die Fahrerin missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Streife und flüchtete mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Arheilgen. Die Polizei folgte dem Auto. Dessen Fahrerin hatte plötzlich offenbar genug von der Verfolgungsjagd mit dem Wagen.

Im Bereich eines Parkplatzes in Darmstadt stoppte sie den Polo und flüchtete mit einer Sturmhaube maskiert zu Fuß. Die Polizei stellte ebenfalls ihren Streifenwagen ab und nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Die Beamten holten die Frau ein und nahmen sie fest.

Nach Demaskierung der Flüchtenden stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Darmstadt von einer deutlich alkoholisierten 27-jährigen Frau aus Bayern gelenkt wurde. Weiterhin waren an dem Fahrzeug vorne und hinten unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die Originalkennzeichen befanden sich im Kofferraum des VW-Polo. Ob die Festgenommene das Fahrzeug berechtigt geführt hatte oder ein unbefugter Gebrauch vorliegt, bedarf weiterer Ermittlungen.

Bei der Befragung lieferte die Frau den Beamten den Grund für die Verfolgungsjagd. Diesen hören die Polizisten in Darmstadt sicherlich nicht jeden Tag. Als Begründung für ihr Verhalten gab sie an, sie wollte sich einmal wie „ein echter Gangster“ fühlen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau das Polizeirevier zu Fuß ohne Maskierung verlassen. chw

