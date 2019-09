Mann masturbiert vor fünf Mädchen - ihre Reaktion ist mutig

Sexuelle Belästigung in Darmstadt: Mann masturbiert an einer Bushaltestelle vor fünf Mädchen. Ihre Reaktion ist mutig.

Darmstadt - Weil ein 60 Jahre alter Mann am Samstagabend an der Frankfurter Straße in Darmstadt vor fünf Minderjährigen masturbierte, wurde er festgenommen. Im Anschluss wurde zudem Anzeige gegen ihn erstattet, berichtet die Polizei.

Darmstadt: Sexuelle Belästigung gegen Kinder

Kurz vor 19 Uhr begegnete der Beschuldigte laut Angaben der Polizei den 12 bis 14 Jahre alten Mädchen an der Haltestelle "Rhönring" und belästigte sie. Beherzt informierte eines der Mädchen die Polizei und wenige Minuten später klickten die Handschellen bei dem Mann aus Erbach.

Er musste die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, nachdem ein Atemalkoholtest den Wert von rund 2,7 Promille angezeigt hatte.

Polizei nimmt Sittenstrolch in Darmstadt fest

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. In einem Strafverfahren wird er sich nun zukünftig verantworten müssen. (red)

