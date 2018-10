Darmstadt - Das Polizeipräsidium Südhessen steht vor einem Rätsel: Ein Spaziergänger hat in Lampertheim Anfang September eine weinrote Geldkassette im Gebüsch gefunden, wie extratipp.com* berichtet. Auf dem Fußweg zu einem Parkplatz in der Johann-Stelz-Straße im Ortsteil Hüttenfeld entdeckte der Fußgänger die weinrote Geldkassette und brachte diese zur Polizei.

Darmstadt: Polizei findet Geldkassette - Mysteriöser Hinweis auf Etikett

Wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion auf Nachfrage am Montagmittag sagte (1.10.), sei die Geldkassette aufgebrochen gewesen. "Was sich in der Geldkassette befand, wissen wir leider nicht." Fest steht: Auf der weinroten Geldkassette steht auf einem Etikett ein mysteriöser Hinweis: Auf blauem Hintergrund ist das Wort "Bier" zu erkennen, "wir haben aber kein Bier in der Kassette gefunden", so Polizeisprecherin Christiane Kobus gegenüber extratipp.com*.

+ Die Ermittler in Lampertheim suchen nach dem Fund einer weinroten Geldkassette Personen, die Hinweise zu der Herkunft des Fundstücks geben können © Polizei Südhessen

Jetzt sucht das Polizeipräsidium Südhessen nach Hinweisen. "Wer kennt oder wer vermisst die weinrote Geldkassette mit dem blauen Aufkleber "BIER"? Die Beamten wollen klären, ob eine Straftat hinter der gefundenen Geldkassette steckt. Hinweise können unter 06206/94400 entgegengenommen werden.

