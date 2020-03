Streit an Haltestelle eskaliert: Mann zückt Messer und sticht zu

An einer Haltestelle in Darmstadt eskaliert ein Streit. Es kommt zu einer Messerattacke.

Messerattacke in Darmstadt: Streit an Haltestelle eskaliert

Was war geschehen? Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Samstagabend (21.03.2020) gegen 20 Uhr drei Männer (19, 21 und 23 Jahre alt) in einer Straßenbahn der Linie 8, Fahrtrichtung Eberstadt, in Streit, berichtet die Polizei Südhessen. Was zunächst mit gegenseitigen Beleidigungen in der Bahn begann, setzte sich, ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, im Bereich der Haltestelle Cooperstraße fort.

An der Haltestelle in Darmstadt eskalierte der Streit schließlich. Dort mündete das Gerangel in einem handfesten Tumult. Einer der Männer zückte ein Messer und verletzte sein Gegenüber mit Stichen. Glücklicherweise waren die bei der Messerattacke erlittenen Verletzungen nicht lebensbedrohlich, berichtete die Polizei in einer Mitteilung.

Darmstadt: Zeugen beobachten Messerattacke – Polizei schreitet ein

Zeugen hatten den Angriff in Darmstadt beobachtet und die Polizei informiert. Diese nahm alle drei Beschuldigten fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Verdächtigen nach Hause entlassen.

Die Untersuchungen zu den Hintergründen der Messerattacke in Darmstadt dauern derweil an. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll außerdem einem dritten Unbeteiligten, von einem weiteren Unbekannten aus der Gruppe heraus, ein Handy gestohlen worden sein.

Messerattacke in Darmstadt: Polizei Südhessen sucht Zeugen

Zur Klärung der einzelnen Tatabläufe sucht die Polizei der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt weitere Augenzeugen des Geschehens. Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt die Polizei alle sachdienlichen Hinweise entgegen. chw

Zu einer Messerattacke in Darmstadt ist es ebenfalls im vergangen Jahr gekommen. Ein junger Mann wurde niedergestochen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei steht vor einem Rätsel, berichtet op-online.de*

