Ein Mann überfällt eine Tankstelle - und tut dann etwas, das sogar die Polizei erstaunt

Darmstadt - Was sich ein Mann wohl bei dieser Aktion gedacht hat? Am Freitag gegen 23 Uhr überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Griesheim (grenz im Westen an Darmstadt). Dann tat er etwas, das selbst erfahrene Polizeibeamte erstaunte. Darüber berichtet extratipp.com*.

Überfall auf Tankstelle nahe Darmstadt: Unbekannter flüchtet mit Geld

Es war Freitagabend, der Kassierer einer Tankstelle im Nordring in Griesheim nahe Darmstadt wartete auf Kunden. Plötzlich ging die Tür auf und ein Mann trat ein. Er legte eine Plastiktüte auf den Tresen und forderte den 34-Jährigen auf, Geld in die Tüte zu legen. Der Kassierer, der laut Polizei allein Dienst hatte, war offenbar so eingeschüchtert, dass er gehorchte und packte mehrere hundert Euro in die Tüte. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß.

Überfall auf Tankstelle nahe Darmstadt: Plötzlich ist der Täter wieder da

Der Angestellte verständigte noch von der Tankstelle aus die Polizei Darmstadt, die sofort eine Fahndung nach dem unbekannten Mann einleitete. Allerdings erfolglos. War die Sache erledigt? Von wegen! Gegen 1.30 Uhr - also rund zweieinhalb Stunden nach dem Überfall - meldete sich der Mitarbeiter wieder bei der Polizei. Er erzählte den erstaunten Beamten, dass eben der Täter wieder aufgetaucht sei und das erbeutete Bargeld vor die Tür gelegt hatte. Dann ist der Unbekannte wieder in die Nacht geflüchtet.

Überfall auf Tankstelle nahe Darmstadt: Rückgabe schützt vor Strafe nicht

Der kuriose Tankstellen-Kassenklau schützt den Gesuchten jedoch nicht vor Strafe. Die Polizei Darmstadt sucht nun nach einem rund 1,60 Meter großen Mann im Alter von etwa 30 Jahren. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild". Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Sporthose der Marke Nike sowie Nike-Turnschuhen. Hinweise unter Telefon (06151) 9690.

Matthias Hoffmann