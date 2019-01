Oma geht spazieren - und wird Opfer von hemmungslosem Hungerhaken

Eine 78 Jahre alte Frau ist von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Die Polizei sucht nun den Mann - den die Seniorin mit einem interessanten Wort beschrieben hat.

Darmstadt - Eine Oma geht spazieren und wird plötzlich das Opfer von einem hemmungslosen Hungerhaken! extratipp.com* berichtet darüber.

Am Mittwoch, 16. Januar, war eine Frau in Darmstadt in der Nähe der Fasaneriemauer unterwegs. Plötzlich stellte sich ihr ein Mann in den Weg, der die Hose herunterließ. Dann sprach er die Frau an, berührte sie unsittlich und forderte sie zum Geschlechtsverkehr auf. Die Oma blockte ab, ging nach Hause und rief sofort die Polizei Darmstadt an.

Polizei Darmstadt sucht nach "rappeldürrem" Spanier

Der Gesuchte wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben und sagte der Oma laut Pressemitteilung der Polizei Darmstadt, er sei Spanier. Die 78-Jährige berichtete, dass der Mann "rappeldürr" sei. Der hemmungslose Hungerhaken trug zum Tatzeitpunkt einen Drei-Tage-Bart, eine dunkle Jacke sowie eine olivgrüne Jogginghose. Die Polizei sucht den Sittenstrolch und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, Telefon (06151) 9690.

