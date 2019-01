Frau zerstückelt? Experten der Kripo stehen vor einem Rätsel

Die Polizei hat in Darmstadt-Eberstadt Leichenteile gefunden. Jetzt ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft (Symbolbild).

Horror-Fund in Hessen! Ein Mann ruft die Polizei wegen einer Leiche. Hat der 34-Jährige seine Lebensgefährtin getötet?

Darmstadt - Horror-Fund in Darmstadt-Eberstadt! Ein 34 Jahre alter Mann hatte am Donnerstagmittag die Polizei angerufen. Der genaue Inhalt des Telefonats ist nicht bekannt. Womöglich ging es um ein Tötungsdelikt. extratipp.com* berichtet darüber.

Darmstadt: Mann meldet Leichenfund! Polizei steht vor Rätsel!

Klar ist: Die Polizei eilte mit Kriminaltechnikern zu der Wohnung im Fritz-Dächert-Weg in Darmstadt-Eberstadt. Dort die traurige Gewissheit: Die Ermittler fanden Leichenteile, heißt es in der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Der 34-Jährige, der die Polizei verständigt hatte, bewohnt die Wohnung mit einer sechs Jahre älteren Frau. Die Polizei steht nun vor dem Rätsel, ob es sich bei dem Leichenfund um die besagte 40-Jährige handelt. Das soll eine Obduktion klären. Diese soll so schnell wie möglich stattfinden. Im Raum steht die Frage, ob der Hinweisgeber seine Lebensgefährtin getötet hat.

Experten der Polizei Darmstadt sichern Spuren nach Horror-Fund

Ebenso ist noch nicht geklärt, ob der 34 Jahre alte Mann aus Darmstadt-Eberstadt festgenommen worden ist. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich mit weiteren Informationen zurück und verweisen auf die noch laufenden Ermittlungen. Experten der Polizei Darmstadt sicherten Spuren in der Wohnung, in der Leichenteile gefunden worden waren.

Darmstadt: Leiche soll zerstückelt worden sein

Wie hessenschau.de berichtet, soll es sich bei der gefundenen Leiche in Darmstadt-Eberstadt um eine Frau handeln. Diese sei zerstückelt worden. Das Paar soll seit fünf Jahren in der Wohnung gelebt haben. Eine Nachbarin sagte dem Hessischen Rundfunk, dass es immer wieder lautstarken Streit gegeben habe.

