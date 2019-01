Frau in VW Golf will Leben retten - und kämpft plötzlich um das eigene

Schwerste Verletzungen hat sich eine 61-Jährige bei einem Autounfall zugezogen. Tragisch: Die Frau wollte bloß helfen.

Darmstadt - Tragischer Unfall auf einer Bundesstraße in der Nähe von Darmstadt: Eine Frau steigt aus ihrem VW Golf, um ein Leben zu retten - und muss plötzlich um das eigene kämpfen. extratipp.com* berichtet darüber.

Frau in VW Golf will nahe Darmstadt Leben retten - und kämpft plötzlich um das eigene

Freitagmorgen auf der Bundesstraße 47 in der Nähe von Lorsch (etwa 30 Kilometer südlich von Darmstadt). Eine 61-Jährige war mit ihrem VW Golf unterwegs, als sie vor sich einen verunfallten Wagen bemerkte. Die Frau aus Worms stoppte ihren VW Golf hinter dem Unfallwagen. Dieser war in die linke Leitplanke gefahren. Die 61-Jährige stieg aus und wollte der Frau in dem vor ihr stehenden Auto helfen.

Darmstadt: Auto kracht in VW Golf, Frau wird eingeklemmt

Dann das Unglück: Ein Volvo-Fahrer brauste von hinten heran und sah die Fahrzeuge nicht rechtzeitig, berichtet die Polizei Darmstadt in ihrer Pressemitteilung. Das Auto krachte in den VW Golf und schob diesen gegen das Unfallfahrzeug, sodass die 61-Jährige zwischen den Autos eingeklemmt wurde.

Dabei wurde die Wormserin schwerstverletzt. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. Die Fahrerin des Unfallwagens, eine 32-Jährige, wurde leicht verletzt. Der Volvo-Fahrer erlitt einen Schock.

Nach VW-Golf-Unfall: Polizei Darmstadt sperrt Bundesstraße drei Stunden

Die Polizei Darmstadt sperrte die betroffene Bundesstraße für die Dauer von etwa drei Stunden. Um den tragischen Unfall mit dem VW Golf zu rekonstruieren, wurde ein Sachverständiger zu Rate gezogen.

Matthias Hoffmann

