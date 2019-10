Tödlicher Unfall auf der B26: Mann verliert Kontrolle über Sportwagen

Ein Autofahrer ist bei einem schrecklichen Unfall auf der B26 in Richtung Darmstadt gestorben.

Darmstadt - Zu einem tödlichen Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B26 in Richtung Darmstadt. Laut ersten Informationen der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 53 Jahre alter Fahrer eines Sportwagens an der Anschlussstelle Roßdorf-West auf die Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt auffuhr.

Aufgrund von regennasser Fahrbahn habe der Autofahrer kurz darauf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto schleuderte daraufhin in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer überlebte den Vorfall nicht, er verstarb noch an der Unfallstelle.

B26 (Darmstadt): Tödlicher Unfall - Autofahrer verliert Kontrolle

Der Beifahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht. Der Sportwagen erlitt einen Totalschaden von etwa 50.000 Euro, heißt es laut Polizei. Eine Fahrspur der Bundesstraße 26 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

