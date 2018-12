13-Jähriger will Mutprobe bestehen - und entkommt nur knapp dem Tod

Ein 13-Jähriger wird zu einer gefährlichen Mutprobe überredet - und das hat ernste Konsequenzen.

Darmstadt - Gerade nochmal gut ausgegangen ist eine Mutprobe in Darmstadt: Ein Junge (13) ließ sich zu einer gefährlichen Aktion verleiten, die verheerende Folgen mit sich zog. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Darmstadt: Gruppe von Kindern hat dumme Idee - plötzlich steht 13-Jähriger auf den Gleisen

Was war passiert? Ein 13-jähriger Junge war vergangenen Donnerstag (20. Dezember) mit anderen Kindern im Alter zwischen 12 und 13 Jahren im Bereich Otzberg Lengfeld im Landkreis Darmstadt unterwegs. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die anderen Kinder hatten eine Idee, die ihrenFreund beinahe das Leben kostete: Er sollte eine Mutprobe durchziehen, bei der er ins Gleis springen und erst bei Einfahrt eines Zuges wieder auf den Bahnsteig kommen durfte.

Darmstadt: 13-Jähriger will Mutprobe bestehen - doch plötzlich rast ein Zug heran

Der Junge wollte die Mutprobe bestehen und sprang auf die Gleise in der Nähe von Darmstadt. Gegen 12 Uhr mittags dann der fatale Moment: Ein Zug der Verkehrsgesellschaft VIAS fuhr die Strecke entlang, raste genau auf den 13-Jährigen zu! Zu seinem großen Glück wurde er von dem Lokführer gerade noch rechtzeitig erkannt - der Mann leitete sofort eine Notbremsung ein und konnte so Schlimmeres verhindern. Eine Streife der Bundespolizei kam kurz später an Ort und Stelle an und nahm den 13-Jährigen in Gewahrsam.

Der Junge überstand die Mutprobe unverletzt, während seine Aktion für den Lokführerverheerende Folgen mit sich zog: Der Mann erlitt einen krassen Schock, musste sogar seinen Dienst abbrechen. Insgesamt drei Züge kamen im Laufe des Nachmittags verspätet an.

Natascha Berger

