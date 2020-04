Stellenabbau bei Daimler: Hohe Abfindungen - Führungskräfte sollen Druck machen

Der Stuttgarter Daimler-Konzern will den geplanten Stellenabbau vorantreiben. Dafür werden Mitarbeitern hohe Abfindungen in Aussicht gestellt.

Stuttgart - Für den Stuttgarter Daimler-Konzern ist 2020 kein leichtes Jahr. Im April herrschte in großen Teilen der Produktion Stillstand, erst am 20. April begann der Autobauer damit, seine Werke langsam wieder hochzufahren. Rund 80 Prozent der rund 170.000 Beschäftigten in Deutschland waren seit dem 6. April in unterschiedlichem Maße von Kurzarbeit betroffen.

Die Folge: Deutlich weniger Mitarbeiter als angenommen sollen bereit sein, Daimler für den geplanten Stellenabbau freiwillig zu verlassen. Wie echo24.de* berichtet, will der Stuttgarter Konzern den Abbau antreiben - und hohe Abfindungen in Aussicht stellen. Zusätzlich sollen Führungskräfte in Gesprächen Druck machen.

